Ещё один ребёнок угодил под колёса автомобиля в Югре

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-03T10:15:41+03:00

Ещё один ребёнок попал под колёса автомобиля в Югре Фото: Татьяна Коркина

Часто дети сами не соблюдают правила

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Каждый день в сводках дорожно-транспортных происшествий фигурируют дети и подростки. Чаще всего дети не соблюдают правила дорожного движения.

Так, в Нижневартовске 1 июля около 18 часов 26 минут водитель, управляя автомобилем «Дэу», двигаясь по дворовому проезду вдоль дома 1 улицы Пермская, в направлении от подъезда №4 в сторону подъезда №6, сбил юного пешехода, неожиданно выбежавшего из-за припаркованного справа автомобиля, чтобы пересечь дворовый проезд. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В Нефтеюганске 1 июля в 17 часов 40 минут на улице Мамонтовская подросток на велосипеде выскочил с прилегающей территории на проезжую часть и угодил под колеса «Тойота Ленд Крузер». 14 – летний велосипедист с различными травмами был доставлен в Нефтеюганскую больницу.

А 2 июля на улице Апрельская в посёлке Барсово Сургутского района 14-летний мальчик, управляя мотоциклом «Восход», двигаясь со стороны улицы Лесная в сторону улицы Апрельская, при выезде из жилой зоны врезался в «ТОYОТА LАND СRUISЕR 200». В результате дорожно-транспортного происшествия юный мотоциклист получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU