СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-03T09:50:20+03:00

Жители Ханты-Мансийска в День семьи, любви и верности могут создать красочные семейные фотосессии. Фото с сайта pixabay.com

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Праздничное мероприятие «Ромашковое счастье» пройдёт 8 июля в парке имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске. Оно приурочено Дню семьи, любви и верности.

Гостей праздника ждет насыщенная программа, которая будет включать выступление солистов культурно-досугового центра «Октябрь», интерактивные творческие площадки для детей и взрослых и яркую летнюю фотозону, где все желающие смогут сделать красочные семейные фотографии.

Как сообщили организаторы мероприятия, праздничная программа начнется в 18:00. В случае неблагоприятных погодных условий, празднование будет перенесено в здание досугового центра «Октябрь».

Добавим, что главные торжества традиционно проходят в Муроме 8 июля, а также на территории всей страны. Символом праздника является ромашка, олицетворяющая чистую любовь и верность.

ИСТОЧНИК KP.RU