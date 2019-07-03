2019-07-03T09:50:20+03:00
Общество

Жители Ханты-Мансийска в День семьи, любви и верности могут создать красочные семейные фотосессии

Мероприятия пройдут под открытым небом
Алена Кульмухаметова
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Жители Ханты-Мансийска в День семьи, любви и верности могут создать красочные семейные фотосессии. Фото с сайта pixabay.comЖители Ханты-Мансийска в День семьи, любви и верности могут создать красочные семейные фотосессии. Фото с сайта pixabay.com
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Праздничное мероприятие «Ромашковое счастье» пройдёт 8 июля в парке имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске. Оно приурочено Дню семьи, любви и верности.

Гостей праздника ждет насыщенная программа, которая будет включать выступление солистов культурно-досугового центра «Октябрь», интерактивные творческие площадки для детей и взрослых и яркую летнюю фотозону, где все желающие смогут сделать красочные семейные фотографии.

Как сообщили организаторы мероприятия, праздничная программа начнется в 18:00. В случае неблагоприятных погодных условий, празднование будет перенесено в здание досугового центра «Октябрь».

Добавим, что главные торжества традиционно проходят в Муроме 8 июля, а также на территории всей страны. Символом праздника является ромашка, олицетворяющая чистую любовь и верность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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