СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-03T09:35:01+03:00

В Нижневартовске задержали похитителей нефти. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Ущерб от их действий составил 200 тысяч рублей [видео]

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Югры установили троих подозреваемых в хищении нефтепродуктов.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленники совершили несанкционированную врезку в напорный нефтепровод, через которую похитили около 17 кубических метров нефти. Предварительно установлено, что ущерб от преступных деяний составил не менее 200 тысяч рублей.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мера пресечения в отношении фигурантов избирается.

В настоящее время полицейскими осуществляется весь комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения данного преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/718104" frameborder="0"></iframe> В Нижневартовске задержали похитителей нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU