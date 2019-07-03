2019-07-03T09:35:01+03:00
Общество

В Нижневартовске задержали похитителей нефти

Ущерб от их действий составил 200 тысяч рублей [видео]
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске задержали похитителей нефти. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Нижневартовске задержали похитителей нефти. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Югры установили троих подозреваемых в хищении нефтепродуктов.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленники совершили несанкционированную врезку в напорный нефтепровод, через которую похитили около 17 кубических метров нефти. Предварительно установлено, что ущерб от преступных деяний составил не менее 200 тысяч рублей.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мера пресечения в отношении фигурантов избирается.

В настоящее время полицейскими осуществляется весь комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения данного преступления.

В Нижневартовске задержали похитителей нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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