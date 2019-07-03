СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-03T09:07:26+03:00

На улице Лопарёва в Нижневартовске перекрыто движение транспорта. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске продолжается кампания по обновлению участков улично-дорожной сети в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По информации городской администрации, в связи с проведением ремонта по улице Лопарева, что находится в Старом Вартовске, с 7 часов с 4 по 8 июля будет частично перекрыт по полосам участок дороги в створе переулка Клубного до поселка ЛПХ-2. В случае осадков сроки ремонта будут перенесены на количество дней с неблагоприятными погодными условиями.

Сроки ограничения движения транспорта скорее всего придётся продлить. Так, по данным Ханты-Мансийского ЦГМС, в Югре 3 июля ожидаются неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду.

Жителям и гостям Нижневартовска рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU