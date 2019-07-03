В Когалыме судят автогрейдериста, который засыпал мальчишку снегом
Инцидент произошел 27 марта в Когалыме. Водитель автогрейдера в момент уборки дворовой территории города не заметил восьмилетнего ребенка и засыпал его снегом. Второклассник получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу.
Накануне прокуратура Когалыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста автогрейдера, который обвиняется в нарушение правил безопасности при ведении работ.
Согласно материалам дела, в марте 2019 года машинист автогрейдера, не убедившись в том, что рядом с техникой нет посторонних лиц, начал работу по расчистке снега во дворе дома, не подав звуковой сигнал перед началом движения. В результате 8-летнего ребенка, находившегося вблизи спецтехники, придавило снегом и лопатой автогрейдера.
Мальчик получил травмы нижних конечностей. Его здоровью причинен тяжкий вред.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU