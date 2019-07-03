В Сургуте устранили последствия розлива нефти на речке Чёрная

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-03T08:51:14+03:00

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Накануне в районе речки Чёрная в городе Сургут прошли учения по ликвидации аварийного розлива нефти. В них приняли участие 18 человек.

По информации городской администрации, в течение двух часов спасатели оттачивали навыки работы в экстремальных условиях. По легенде утром поступило сообщение, что на реке Чёрная произошёл розлив нефти. Специалисты с оборудованием выехали на место, развернули систему ликвидации аварийного розлива нефти, расставили изолирующие боны, развели их по воде и произвели сбор нефтепродуктов. В отведенное для этого время уложились. По нормативам время на сборы и выезд специалистов составляет сорок минут, а на развертывание оборудования и подготовку – не более полутора часов.

Кроме учений на берегу реки прошли профилактические рейды. Сотрудники ГИМС и Управления по ГО и ЧС администрации Сургута пообщались с отдыхающими у воды и напомнили им, что плавать в местных водоемах запрещено, поскольку не один из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU