СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-03T08:41:00+03:00

В Сургутском районе подросток на мотоцикле врезался в «Тойоту Ленд Крузер». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие с участием подростка произошло в посёлке Барсово. 14-летний подросток врезался в правый бок внедорожника.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 10 часов 40 минут 2 июля на улице Апрельская в посёлке Барсово Сургутского района 14-летний мальчик, управляя мотоциклом «Восход», двигаясь со стороны улицы Лесная в сторону улицы Апрельская, при выезде из жилой зоны врезался в «ТОYОТА LАND СRUISЕR 200». В результате дорожно-транспортного происшествия юный мотоциклист получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано 10 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU