2019-07-03T07:56:57+03:00
Происшествия

В трёх районах Югры объявлен особый противопожарный режим

Населению рекомендуют быть предельно внимательными
Алена Кульмухаметова
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В трёх районах Югры объявлен особый противопожарный режимВ трёх районах Югры объявлен особый противопожарный режимФото: Татьяна Коркина
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С 3 по 5 июля по западной половине региона - в Советском, Кондинском и Октябрьском районах, а также в городе Югорск - прогнозируется высокий (четвертый) класс пожарной опасности.

В МЧС по ХМАО-Югре сообщают, в связи с прогнозируемыми явлениями погоды возрастает вероятность увеличения техногенных и природных пожаров.

Главам муниципальных образований рекомендовано перевести силы и средства пожарных в режим повышенной готовности, ввести на территории муниципальных образований «Особый противопожарный режим».

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу рекомендует населению быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

Во время высокого класса пожарной опасности следует осторожно обращаться с огнем: не сжигать мусор на дачных участках и вблизи леса и лесных насаждений, ограничить посещение леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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