2019-07-03T07:33:13+03:00
Общество

Югорчанка вновь обчистила чужую банковскую карту

Девушку задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Югорчанка вновь обчистила чужую банковскую картуЮгорчанка вновь обчистила чужую банковскую картуФото: Татьяна Коркина
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Не удержалась и вновь пошла на кражу 28-летняя жительница Югорска. Злоумышленница просчиталась – её быстро вычислили.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Югорске сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже денег. Известно, что девушка, находясь в квартире потерпевшей, похитила банковскую карту и впоследствии обналичила с нее 25 тысяч рублей. Известно, что ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении девушки возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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