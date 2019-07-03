Югорчанка вновь обчистила чужую банковскую карту
Не удержалась и вновь пошла на кражу 28-летняя жительница Югорска. Злоумышленница просчиталась – её быстро вычислили.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Югорске сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже денег. Известно, что девушка, находясь в квартире потерпевшей, похитила банковскую карту и впоследствии обналичила с нее 25 тысяч рублей. Известно, что ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении девушки возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированные кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU