СЕГОДНЯ 07:21 2019-07-03T07:21:54+03:00

Погода в Югре 3 июля: дождь, гроза и жара Фото: Татьяна Коркина

День будет довольно душным

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В среду 3 июля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой, в южных районах умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26,+31 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит+28,+30 градусов.

В Сургуте с утра ясная погода, после обеда переменная облачность, дождь с грозой. Ветер восточный, южный 4-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +25, +31 градусов.

В Нижневартовске ясная погода и дождь с грозой. Ветер восточный, юго-восточный 4-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26, +31 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU