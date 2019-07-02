В Когалыме задержаны подростки за кражу велосипедов

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-02T16:04:10+03:00

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На минувшей неделе в дежурную часть полиции Когалыма обратился 36-летний мужчина с заявлением о краже велосипеда стоимостью 23000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Найти злоумышленника пока не удалось.

Отметим, что в мае на территории Когалыма были зафиксированы факты краж велосипедов у горожан. Полицейские установили, что кражи совершали двое несовершеннолетних местных жителей. В настоящее время все похищенные велосипеды изъяты, сообщила пресс-служба городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU