В Когалыме задержаны подростки за кражу велосипедов
Транспорт изъят и возвращён владельцам
В Когалыме задержаны подростки за кражу велосипедовФото: Татьяна Коркина
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На минувшей неделе в дежурную часть полиции Когалыма обратился 36-летний мужчина с заявлением о краже велосипеда стоимостью 23000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Найти злоумышленника пока не удалось.
Отметим, что в мае на территории Когалыма были зафиксированы факты краж велосипедов у горожан. Полицейские установили, что кражи совершали двое несовершеннолетних местных жителей. В настоящее время все похищенные велосипеды изъяты, сообщила пресс-служба городской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU