2019-07-02T15:47:44+03:00
Общество

Дом на Спортивной в Нижневартовске начнут восстанавливать после 16 июля

Ситуацию на личном контроле держит губернатор Югры Наталья Комарова
Алена Кульмухаметова
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Дом на Спортивной в Нижневартовске начнут восстанавливать после 16 июля. Фото из соцсети ВКонтактеДом на Спортивной в Нижневартовске начнут восстанавливать после 16 июля. Фото из соцсети ВКонтакте
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Жильцы дома, расположенного по адресу: улица Спортивная, 5, где накануне произошел пожар, создали рабочую группу, которая будет контролировать ход работ и представлять интересы всех проживающих вартовчан в данной пятиэтажке.

По поручению главы муниципалитета Василия Тихонова, на базе развернутого в школе №13 пункта временного пребывания граждан постоянно будут находиться представители городского управления по жилищной политике. Вартовчанам, нуждающимся во временном предоставлении жилья (оно будет выделяться из маневренного фонда до завершения ремонтных работ в доме №5 по улице Спортивной), не придется посещать какие-либо учреждения для получения соответствующих документов или справок – работа будет налажена на месте по принципу «одного окна».

Такая же схема будет работать и для получения материальной помощи, выделенной из резервного фонда правительства Югры. Специалисты управления социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району также организуют выездной прием граждан, проконсультируют по возникающим вопросам.

Губернатор Югры Наталья Комарова накануне подписала распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства Югры для семей, чье имущество пострадало при пожаре многоквартирного дома. Каждая семья, чьему жилому помещению и имуществу в пожаре 1 июля был нанесен полный ущерб, получит единовременную материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. Семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен частичный ущерб, будет перечислено 150 тысяч рублей.

Кроме того, при необходимости будет оказана юридическая помощь для составления исковых заявлений к виновнику пожара для возмещения нанесенного морального и материального вреда.

Добавим, ситуацию на личном контроле держит губернатор Югры Наталья Комарова. Она уже поручила властям муниципалитета оперативно провести необходимые мероприятия для организации ремонта и восстановления кровли. Сейчас, по словам специалистов, на время следственных мероприятий на крыше установят временное укрытие, которое защитит жилье от протечек в период дождей. Ориентировочно после 16 июля начнутся полноценные восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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