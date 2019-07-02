СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-02T15:34:41+03:00

Все югорчане от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах Фото: Татьяна Коркина

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Ханты-Мансийский автономный округ полностью справился с проблемой нехватки мест в детских садах для малышей от 3 до 7 лет. Путевками в детский садик обеспечены все малыши от 3 до семи лет.

По итогам прошлого года для детей дошкольного возраста в Югре дополнительно создано 3157 новых мест.

По словам депутата Думы Югры Сергея Великого, 805 мест в детских садах удалось создать в шести новых зданиях. Самый большой из них образовательный комплекс «Школа-детский сад поселка Перегребное» (Октябрьский район). В нем могут учиться 400 школьников и посещать сад 200 дошколят. 50 мест в этом саду предназначены для детей от 0 до 3 лет.

1248 мест в дошкольных организациях автономного округа созданы путем перепрофилирования групп возрастной категории старше 3 лет в группы до детей помладше, 869 мест - за счет оптимизации помещений в соответствии с нормами СанПиН. 80 дополнительных мест для дошкольников дала реконструкция зданий образовательных организаций в Нижневартовском районе и Нефтеюганске, еще 155 мест появились в частных детских садах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU