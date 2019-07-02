СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-02T14:50:54+03:00

На перекрёстках Нижневартовска видеокамер станет больше. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Камер видеонаблюдения, установленных на перекрестках Нижневартовска, станет больше. Они появятся на тех участках, где были зафиксированы аварии с пострадавшими.

В администрации города отметили, что видеокамеры появятся на перекрестках улиц Интернациональной и Зимней, а также на пересечении улиц Мира и Кузоваткина.

- Сейчас предстоит определить подрядную организацию. Специалисты должны будут изучить местность, техническую возможность установки оборудования, а также произвести монтаж системы, - рассказал директор управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков.

На реализацию данных мероприятий из бюджета округа и города будет направлено более 32 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до конца года. Экспертам также предстоит изучить современное оборудование, используемые технологии и выбрать ту технику, которая будет оптимально подходить к работе в наших погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU