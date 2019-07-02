В Сургуте задержали гаражных воров

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-02T14:28:40+03:00

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На минувшей неделе в дежурную часть полиции Сургута поступило два сообщения от собственников гаражей одного и того же гаражного кооператива о кражах.

Оперативники установили, что утром 27 июня неизвестные, взломав замки на входных дверях, проникли в гаражи потерпевших и вынесли имущества на общую стоимость более 160 тысяч рублей. У одного из владельцев пропали автомобильные диски и резина, у второго – электроинструменты.

Оперативники установили подозреваемых. Мужчины 46-ти и 53-х лет оказались безработными и прибыли в Сургут из Екатеринбурга. Также оперативникам стало известно, что злоумышленники совершили несколько аналогичных преступлений в Лангепасе.

Подозреваемые пояснили, что пошли на преступление из корыстных побуждений, а украденное планировали продать. Похищенное из гаражей сургутян у злоумышленников изъято.

В отношении воров возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Они задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU