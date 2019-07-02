Сноубордисты Югры начинают летние тренировки

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-02T14:00:37+03:00

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Сегодня, 2 июля, на базе открытого стадиона "Югра-Атлетикс" в Ханты-Мансийске под руководством тренера сборной команды ХМАО-Югры по сноуборду Богдана Богданова прошло первое тренировочное мероприятие юниорской и юношеской сборных команд региона по сноуборду.

По информации «ЮграМегаСпорт», основной упор на летних тренировках представителей зимнего вида спорта идет на кардио.

Наставник югорчан поделился планами на будущее:

- Сейчас у нас первый общий тренировочный сбор, где мы отслеживаем показатели спортсменов. В конце сентября планируется сбор на снегу, который пройдет в Австрии. Что касается планов на грядущий спортивный сезон, то тут все зависит от уровня спортсмена. Например, те, кто выступает на Кубках мира, то у тех задача - проходить в 16 или 8. У юных спортсменов стоит задача успешно выступить на Спартакиаде учащихся России.

ИСТОЧНИК KP.RU