У поликлиники в Нягани появилась велопарковка

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-02T13:55:10+03:00

Она необходима, как врачам, так и пациентам

Изменить размер текста: A A

Хорошая новость для любителей активного образа жизни. У входа в Няганскую городскую поликлинику, усилиями сотрудников, установлена велосипедная парковка на пять мест. Парковка для двухколёсного транспорта была необходима не только посетителей медучреждения, но и для самих медиков.

В прошлом году, врачи приняли участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде», и на себе проверили, что ездить на двухколесном транспорте по ежедневным делам может быть легко и удобно.

Теперь няганские велосипедисты, при посещении поликлиники, могут быть спокойны. Их транспорт припаркован и находится в безопасности. Руководство Няганской городской поликлиники поддерживает стремление жителей города к занятию активными видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU