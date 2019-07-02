У поликлиники в Нягани появилась велопарковка
Хорошая новость для любителей активного образа жизни. У входа в Няганскую городскую поликлинику, усилиями сотрудников, установлена велосипедная парковка на пять мест. Парковка для двухколёсного транспорта была необходима не только посетителей медучреждения, но и для самих медиков.
В прошлом году, врачи приняли участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде», и на себе проверили, что ездить на двухколесном транспорте по ежедневным делам может быть легко и удобно.
Теперь няганские велосипедисты, при посещении поликлиники, могут быть спокойны. Их транспорт припаркован и находится в безопасности. Руководство Няганской городской поликлиники поддерживает стремление жителей города к занятию активными видами спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU