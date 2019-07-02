По ночам мост через Обь в Сургуте будет закрыт для транспорта
На сооружении проведут технические работы
По ночам мост через Обь в Сургуте будет закрыт для транспорта. Фото из открытых источников
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В течение недели, с 15 по 21 июля, движение по мосту через реку Обь в Сургуте будет ограничено. Это связано с проведением обслуживающих технических работ.
По информации управления автомобильных дорог Югры, проезд по переправе будет закрыт с часу ночи до четырех часов утра. Мост давно нуждается в капитальном ремонте, но так как закрыть его на реконструкцию не возможно по причине того, что он является единственной переправой, то приходится прибегать к ограничительным мерам.
В правительстве Югры сообщили, что в этом году власти приступят к проектированию второго перехода через Обь в районе Сургут.
ИСТОЧНИК KP.RU