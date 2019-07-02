СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-02T12:58:20+03:00

В Сургуте до начала зимы отреставрируют Мемориал Славы. Фото с сайта администрации города Сургут

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В ближайшие недели пройдет аукцион и будет определен подрядчик, который отреставрирует Мемориал Славы. Все работы должны быть закончены к концу октября.

Согласно заказу, ему необходимо будет заменить гранитное покрытие Стелы и Вечного огня, реставрировать основания 16 памятных плит с именами фронтовиков, не вернувшихся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны.

По информации администрации Сургута, строители также демонтируют старую облицовку, установят крупногабаритные плиты из натурального камня. Ремонт объектов Мемориала Славы проведут с использованием специальных металлических каркасов, которые обеспечат свободную циркуляцию воздуха. Такая технология позволит избежать скопления влаги и образования грибка на основаниях стелы и Вечного огня. Это продлит срок службы новых материалов после реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU