2019-07-02T12:50:43+03:00
Происшествия

На полтора года отправится в колонию житель Лангепаса за пьяную езду и драку

Мужчина ранее уже был лишён прав
Алена Кульмухаметова
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На полтора года отправится в колонию житель Лангепаса за пьяную езду и драку. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыНа полтора года отправится в колонию житель Лангепаса за пьяную езду и драку. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Лангепасский городской суд накануне вынес приговор в отношении местного жителя и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый в январе 2016 года уже был осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но в январе 2019 года вновь сел нетрезвым за руль автомобиля.

Кроме того, в декабре 2018 года, мужчина избил металлическим насосом своего знакомого. Мужчина получил лёгкий вред здоровью.

За все преступления подсудимому назначено реальное лишение свободы на срок полтора года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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