СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-02T12:36:09+03:00

Спасатели обнаружили в Ханты-Мансийском районе тело пропавшего пенсионера. Фото с сайта pixabay.com

Он ушёл из дома в конце июня

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На пристани в сельском поселении Луговской Ханты-Мансийского района были обнаружены куртка и телефон пропавшего пенсионера. С этого момента начались его поиски.

Сотрудники «Центроспас-Югория» 1 июля завершили поиски 79-летнего мужчины, пропавшего в Ханты-Мансийском районе Югры в конце июня 2019 года.

Родственники сообщали, что пенсионер ушел из дома в сторону реки Обь в Луговском и не вернулся.

Надводным способом спасатели за дни поисков обследовали берега реки на протяжении 333 километров. Кроме того, к поискам пенсионера были привлечены водолазы, которые обследовали 10 х10 метров водной акватории.

Накануне, 1 июля, тело пропавшего мужчины было найдено и передано сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU