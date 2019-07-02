СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-02T12:20:09+03:00

В Сургуте ограничат движение транспорта на улице Маяковского. Фото с сайта администрации Сургута

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Улица Маяковского на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской будет достроена. Об этом сообщает администрация города Сургута.

Дорога вошла в список объектов федерального проекта «БКАД», который предполагает не только ремонт, но и капитальное строительство проезжих частей.

Застройщик уже приступил к разработке производственного проекта, который включает обустройство ливневой канализации на перекрестке улиц Маяковского и 30 лет Победы.

После получения необходимых разрешительных документов движение автотранспорта на перекрестке улиц Маяковского – 30 лет Победы будет ограничено до конца сентября в связи с производством строительно-монтажных работ. О дате перекрытия движения будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU