СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-02T12:02:47+03:00

В Нижневартовске осуждена директор фирмы, которая за взятки принимала «липовые» экзамены от иностранцев. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Директор фирмы ради устранения конкурентов и изъятия информации о ее незаконной деятельности передала полмиллиона рублей сотруднику ФСБ. Накануне женщине вынесли приговор.

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении руководителя коммерческой фирмы. Она признана виновной в даче взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере, а также мелкий коммерческий подкуп.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимая в период с июня 2015 по апрель 2017 получала деньги от иностранцев за фальсификацию сдачи экзаменов и обеспечение их положительной сдачи по русскому языку, истории РФ и основ законодательства РФ.

Кроме того, в апреле 2017 года виновная передала взятку в размере более 500 тысяч рублей должностному лицу отдела службы по ХМАО РУ ФСБ России по Тюменской области. В обмен она надеялась получить изъятые у нее ранее предметы и документы, касающиеся незаконной деятельности по приему экзаменов, а также за устранение конкурентов на рынке оказания миграционных услуг в Нижневартовске.

Суд, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 5 000 732 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях на срок 3 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU