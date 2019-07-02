СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-02T11:47:43+03:00

В перинатальный центр Сургута завезли оборудование на полмиллиарда рублей. Фото с сайта администрации Сургута

Некоторые из поставляемых аппаратов не имеют аналогов по стране

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В Сургуте продолжают оснащать перинатальный центр, который станет крупнейшим в Югре. Так, накануне в него поступило новое медоборудование.

По информации департамента здравоохранения ХМАО-Югры, оснащение нового Центра охраны материнства и детства продолжается полным ходом: на площадку завезли 450 единиц техники стоимостью 500 000 000 рублей, происходит закупка оборудования на сумму более 2 500 000 000 рублей.

Некоторые из поставляемых аппаратов не имеют аналогов по стране: в центре установят 350 высокотехнологичных томографов, ангиографов, цифровых маммографов и других комплексов от зарубежных поставщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU