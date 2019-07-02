У жительницы Мегиона из «временной ячейки» пропали 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-02T11:21:02+03:00

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В дежурную часть полиции Мегиона обратилась 54-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Полицейским женщина рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Заявительница пояснила, что в названном банке не имеет лицевых счетов и тогда разговор прекратился. Но когда спустя 30 минут ей снова поступил звонок с этого же номера и мужчина представился сотрудником безопасности банка, в котором у женщины действительно был открыт счет, женщина поверила.

Неизвестный сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с её счета и для безопасности необходимо срочно перевести все средства на «временную ячейку». Поверив звонившему, мегионка проследовала к банкомату и, следуя указаниям мошенника, совершила три перевода на общую сумму 59250 рублей. После того как женщина подтвердила последний перевод, неизвестный сразу прекратил телефонный разговор.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU