2019-07-02T10:41:34+03:00
Происшествия

Шесть квартир выгорели во время пожара в пятиэтажке на улице Спортивная, 5-А в Нижневартовске

Жителям дома окажут всю необходимую помощь
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Шесть квартир выгорели во время пожара в пятиэтажке на улице Спортивная, 5-А в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города НижневартовскШесть квартир выгорели во время пожара в пятиэтажке на улице Спортивная, 5-А в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Поквартирный обход горевшей пятиэтажки начнется сегодня вечером после окончания работы дознавателей, которые выясняют причину возгорания. Пока известно о выгоревших шести квартирах.

По информации комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, в Нижневартовске 1 июля в связи с возгоранием кровли в доме №5-А по улице Спортивной введен режим ЧС муниципального характера на территории седьмого микрорайона.

Напомним, накануне примерно в 17часов 32 минуты поступило сообщение о загорании крыши жилого дома, расположенного по адресу: улица Спортивная, 5-А. Площадь пожара составила ориентировочно 840 кв. м. На борьбу с огнем были брошены силы и средства пять пожарных расчётов.

По словам директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев, в результате пожара огнем уничтожена крыша дома на площади 840 квадратных метров, частично повреждены 6 квартир. Общая площадь повреждений – 80 кв. м. Всего в доме зарегистрированы 197 человек, из них детей до 14 лет – 30 человек, от 14 до 18 лет – 9 человек. В момент происшествия в доме находились 66 человек. Все они были эвакуированы.

Пункт временного размещения погорельцев организовали школе №13 по улице Дзержинского. В него обратились 138 человек, на некоторое время планируют остаться 9 погорельцев.Остальные жильцы решили поехать к родственникам и знакомым.

Вартовчанам оказывают всестороннюю помощь, в том числе материальную. Власти намерены оперативно провести осмотры квартир и составить акты повреждений для дальнейшего принятия мер помощи. Кроме того, из резервного фонда правительства Югры выделены более 14 миллионов рублей для выплаты материальной помощи пострадавшим. При необходимости жильцам загоревшегося дома будут предоставлены квартиры из фонда маневренного жилья.

Добавим, что сейчас у дома дежурят сотрудники полиции, работают дознаватели. После того, как будут завершены все необходимые следственные мероприятия, по словам Максима Коротаева, специалисты смогут приступить к демонтажу конструкций кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жительницы Мегиона из «временной ячейки» пропали 60 тысяч рублей
В Берёзовском районе жители захламили берега рек сотнями кубометров мусора
Загорать, нельзя купаться: когалымчанам придется ограничиться принятием солнечных ванн
В Сургуте за 300 грамм синтетики украинец получил девять лет тюрьмы
Титул «Югорский силач» достался жителю Ханты-Мансийска
В Нижневартовске задержали двух иностранцев с килограммом наркотика
Поправить своё здоровье в Югре могут более 1300 иностранцев
Юный велосипедист стал причиной ДТП в Нефтеюганске
Молодой вартовчанин угнал велосипед
В пойме Иртыша под Ханты-Мансийском 22 спасателя всю ночь тушили пожар
Погорельцам из Нижневартовска правительство Югры выделило 14 миллионов рублей
За выходные жители Югры перевели мошенникам более одного миллиона рублей
Погода в Югре 2 июля: летняя жара и без дождей
В Сургуте на реконструкцию железнодорожного вокзала выделяют 2 миллиарда рублей
В Нижневартовске начата обработка территорий от клещей и грызунов
В Югорске задержаны уголовники, которые избили кассира магазина после кражи товара
Ханты-Мансийск встречает детско-молодежный форум «Наноград — 2019»
Студенты собрали в Старом Вартовске десять кубометров мусора
В Мегионе пенсионерка перевела мошенникам сто тысяч рублей
Дополнительных выборов в Ханты-Мансийске не будет
В Югре судят курганца за кражу газового конденсата на семь миллионов рублей