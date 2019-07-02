СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-02T10:41:34+03:00

Шесть квартир выгорели во время пожара в пятиэтажке на улице Спортивная, 5-А в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Поквартирный обход горевшей пятиэтажки начнется сегодня вечером после окончания работы дознавателей, которые выясняют причину возгорания. Пока известно о выгоревших шести квартирах.

По информации комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, в Нижневартовске 1 июля в связи с возгоранием кровли в доме №5-А по улице Спортивной введен режим ЧС муниципального характера на территории седьмого микрорайона.

Напомним, накануне примерно в 17часов 32 минуты поступило сообщение о загорании крыши жилого дома, расположенного по адресу: улица Спортивная, 5-А. Площадь пожара составила ориентировочно 840 кв. м. На борьбу с огнем были брошены силы и средства пять пожарных расчётов.

По словам директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев, в результате пожара огнем уничтожена крыша дома на площади 840 квадратных метров, частично повреждены 6 квартир. Общая площадь повреждений – 80 кв. м. Всего в доме зарегистрированы 197 человек, из них детей до 14 лет – 30 человек, от 14 до 18 лет – 9 человек. В момент происшествия в доме находились 66 человек. Все они были эвакуированы.

Пункт временного размещения погорельцев организовали школе №13 по улице Дзержинского. В него обратились 138 человек, на некоторое время планируют остаться 9 погорельцев.Остальные жильцы решили поехать к родственникам и знакомым.

Вартовчанам оказывают всестороннюю помощь, в том числе материальную. Власти намерены оперативно провести осмотры квартир и составить акты повреждений для дальнейшего принятия мер помощи. Кроме того, из резервного фонда правительства Югры выделены более 14 миллионов рублей для выплаты материальной помощи пострадавшим. При необходимости жильцам загоревшегося дома будут предоставлены квартиры из фонда маневренного жилья.

Добавим, что сейчас у дома дежурят сотрудники полиции, работают дознаватели. После того, как будут завершены все необходимые следственные мероприятия, по словам Максима Коротаева, специалисты смогут приступить к демонтажу конструкций кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU