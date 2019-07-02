2019-07-02T10:20:23+03:00
Общество

В Берёзовском районе жители захламили берега рек сотнями кубометров мусора

Природнадзор потребовал очистить территории
Алена Кульмухаметова
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В Берёзовском районе жители захламили берега рек сотнями кубометров мусора. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыВ Берёзовском районе жители захламили берега рек сотнями кубометров мусора. Фото с сайта Природнадзора Югры
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Бытовой, строительный, крупногабаритный, промышленный и другой мусор «красуется» в водоохраной зоне недалеко от городского посёлка Берёзово. Накануне по местам несанкционированных свалок прошёл рейд сотрудников Приронадзора Югры.

Так, на берегах рек Северная Сосьва, Вогулка и их водоохранных зон, а также в районе городского посёлка Березово, и территорий населенных пунктов Ванзетур и Шайтанка выявлены несанкционированные свалки на общей площади 0,6238 га, объемом 200 кубометров.

Ликвидировано одно место захламления отходами в водоохранной зоне (Песчаный пляж) протоки Вогулка на площади 0,015 га, объемом 3 м3.

Информация о выявленных несанкционированных местах размещения отходов направлена в администрацию Березовского района для включения в реестр несанкционированных свалок и их ликвидации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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