Загорать, нельзя купаться: когалымчанам придется ограничиться принятием солнечных ванн

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-02T10:07:29+03:00

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Жителям Когалыма жаркие дни придётся провести на городском пляже, не заходя в воду. Выяснилось, что водоём не пригоден для купания.

По информации администрации города Когалым, с 19 июня по 7 августа открыта территория зоны отдыха в районе 2-го км Сургутского шоссе. В течение указанного периода, на городском пляже организована работа спасательного поста, который укомплектован необходимым оборудованием и снаряжением, обеспечено ежедневное дежурство спасателей.

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором по ХМАО-Югре в городе Когалыме, вода в водоёме, расположенном на территории зоны отдыха, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН. Власти не рекомендуют заходить в воду и ограничиться пляжным отдыхом.

ИСТОЧНИК KP.RU