2019-07-02T09:48:38+03:00
Происшествия

В Сургуте за 300 грамм синтетики украинец получил девять лет тюрьмы

Он распространял их через тайники
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте за 300 грамм синтетики украинец получил девять лет тюрьмы. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте за 300 грамм синтетики украинец получил девять лет тюрьмы. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Украины. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершённый группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, осужденный занимался распространением наркотиков синтетического происхождения с помощью «закладок-тайников» в феврале 2019 года.

Однако вскоре его преступный бизнес пресекли сотрудники правоохранительных органов, синтетику массой более 300 граммов, предназначенную к распространению, изъяли из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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