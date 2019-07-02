Титул «Югорский силач» достался жителю Ханты-Мансийска

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-02T09:32:38+03:00

В состязаниях принимали участие не только накаченные, сильные парни, но и хрупкие девушки

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В рамках празднования Дня молодежи в Ханты-Мансийске в парке имени Бориса Лосева прошел открытый турнир по STREET WORKOUT «Югорский силач».

По информации администрации города, «Югорский силач» – самое долгожданное событие для любителей уличного и дворового спорта, соревнование, где каждый спортсмен-любитель может продемонстрировать результаты долгих и упорных тренировок.

Турнир прошел ярко и насыщенно. В общей сложности победители провели более восьми минут выступления, а зрители в полной мере насладились мастерством топовых атлетов округа.

Почетное право называться югорскими силачами по итогам турнира завоевали шесть спортсменов, в том числе из Ханты-Мансийска.

В категории «Силовой фристайл» первое место занял Хийирбеков Саид (Ханты-Мансийск), второе – Тухватуллин Эмиль (Сургут), а третье – Воробьёв Петр (Сургут).

Стоит отметить, что в состязаниях принимали участие не только накаченные, сильные парни, но и хрупкие девушки: медалью за самую сильную волю была отмечена Мороз Алена из Нефтеюганска, медалью за высокую целеустремленность - Ковалева Наталья из Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU