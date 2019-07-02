Поправить своё здоровье в Югре могут более 1300 иностранцев
Ханты-Мансийский автономный округ развивает медицинский туризм. До 2024 года более 1 300 иностранцев смогут получить медицинские услуги на территории Югры в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
По информации окружного правительства, в рамках регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» число иностранных граждан, прошедших лечение в медорганизациях автономного округа, в 2024 году должно составить не менее 1 760 человек.
Для увеличения числа иностранцев, желающих приехать на лечение в Югру, планируется создать специальный интернет-портал с полной географией медицинских услуг. Он позволит иностранным гражданам выбрать необходимое направление лечения и получить путевку в нужную для него клинику.
ИСТОЧНИК KP.RU