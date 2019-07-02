Юный велосипедист стал причиной ДТП в Нефтеюганске

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-02T08:44:24+03:00

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Накануне в Нефтеюганске виновником дорожно-транспортного происшествия стал юный велосипедист.

По информации городской госавтоинспекции, 1 июля в 17 часов 40 минут на улице Мамонтовская подросток на велосипеде выскочил с прилегающей территории на проезжую часть и угодил под колеса «Тойота Ленд Крузер». 14 – летний велосипедист с различными травмами был доставлен в Нефтеюганскую больницу.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU