Молодой вартовчанин угнал велосипед

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-02T07:54:30+03:00

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Молодому человеку очень приглянулся велосипед, припаркованный у спортивного комплекса в Нижневартовске. Парень не задумываясь взял чужое.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 22-летний вартовчанин подозревается в краже. Молодой человек, находясь возле спортивного комплекса по улице Чапаева, похитил велосипед, принадлежащий женщине. Заявительнице причинен ущерб в размере 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушителям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто шесть ранее зарегистрированных преступлений, из них: мошенничество и пять краж.

ИСТОЧНИК KP.RU