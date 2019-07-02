2019-07-02T07:41:35+03:00
Общество

В пойме Иртыша под Ханты-Мансийском 22 спасателя всю ночь тушили пожар

Проведены замеры предельно-допустимой концентрации вредных веществ в районе авторечвокзала
Алена Кульмухаметова
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В пойме Иртыша под Ханты-Мансийском 22 спасателя всю ночь тушили пожар. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ пойме Иртыша под Ханты-Мансийском 22 спасателя всю ночь тушили пожар. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В ночь с 1 на 2 июля хантымансийцы ощутили последствия неосторожного обращения с огнем в летний период. Началось все с задымления в южной части города, которое затем стало распространяться в городской черте.

По информации экстренных служб, в пойме реки Иртыш на противоположной стороне от здания авторечвокзала произошло возгорание сухой травы.

На ликвидацию возгорания была направлена оперативная группа «Центроспас-Югории» в составе 22 человек. Спасатели выехали на двух катерах к месту возгорания с противопожарными ранцами и мотопомпами. Как проинформировал начальник Управления пожарно-спасательных работ Михаил Кущев, в 4:30 утра все очаги возгорания, а их было около девяти, был полностью локализованы.

Специалисты Роспотребнадзора провели замеры предельно-допустимой концентрации вредных веществ в районе авторечвокзала, СК «ВНСС», а также на улицах Первооткрывателей, Набережной и Мира. Содержание вредных химических элементов в окружающей среде оказалось в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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