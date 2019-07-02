Погорельцам из Нижневартовска правительство Югры выделило 14 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:03 2019-07-02T07:03:08+03:00

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Губернатор Югры подписала распоряжение, определяющее меры поддержки для семей, чье имущество пострадало 1 июля при пожаре многоквартирного дома в Нижневартовске.

Так, из резервного фонда правительства Югры выделено 14 миллионов 847 тысяч рублей для оказания материальной помощи жителям дома №5а по улице Спортивная. Семьям, квартиры и имущество которых пострадали полностью, выделят по 300 тысяч рублей, если частично - 150 тысяч рублей.

Главе Нижневартовска Василию Тихонову поручено оценить стоимость ремонтных работ общедомового имущества, выступить их заказчиком и внести в окружное правительство предложения по софинансированию расходов. Кроме того, депсоцразвития Югры окажет социальную помощь семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен ущерб.

Напомним, пожар в жилой пятиэтажке на улице Спортивная 5а в Нижневартовске начался ориентировочно в 17:32. Горела кровля. По данным Госпожнадзора, на момент возгорания в доме находились 66 человек, все были эвакуированы. Пострадавших нет. Пожар на площади 840 квадратных метров был ликвидирован в 19.30. Причины произошедшего устанавливаются органами дознания МЧС России. К расследованию будут привлечены специалисты испытательной пожарной лаборатории. В школе №13 города развернут пункт временного размещения. По информации на 21:00, за помощью сюда обратился 121 человек, 13 из них планируют остаться в нем на ближайшее время. Всем обратившимся оказывается необходимая медицинская помощь, в круглосуточном режиме дежурят скорая медицинская помощь, сотрудники взрослой и детской поликлиник, сотрудники полиции, психологи. Также на территории пункта работает столовая.

ИСТОЧНИК KP.RU