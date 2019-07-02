2019-07-02T06:46:27+03:00
Общество

За выходные жители Югры перевели мошенникам более одного миллиона рублей

Найти преступников пока не удалось
Алена Кульмухаметова
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За выходные жители Югры перевели мошенникам более одного миллиона рублейЗа выходные жители Югры перевели мошенникам более одного миллиона рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие выходные полицейские Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировали 19 дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Так, в Югорске у 83-летнего пенсионера неизвестные, под предлогом компенсации за ранее приобретённую некачественную посуду, похитили с банковской карты более 360 тысяч рублей.

Пенсионерка из Радужного лишились порядка 420 тысяч рублей, поверив аферистам, которые представлялись сотрудниками финансовых организаций и предлагали защитить банковские счета от действий мошенников.

У двух нижневартовцев мошенники похитили более 70 тысяч рублей. Звонившие сообщили, что вартовчане выиграли бонусы по программе «Спасибо», и завладев реквизитами банковских карт, похитил деньги.

Девушке из Ханты-Мансийска рождения в социальной сети поступило сообщение со страницы знакомого, который попросил одолжить три тысячи рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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