За выходные жители Югры перевели мошенникам более одного миллиона рублей
За минувшие выходные полицейские Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировали 19 дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.
Так, в Югорске у 83-летнего пенсионера неизвестные, под предлогом компенсации за ранее приобретённую некачественную посуду, похитили с банковской карты более 360 тысяч рублей.
Пенсионерка из Радужного лишились порядка 420 тысяч рублей, поверив аферистам, которые представлялись сотрудниками финансовых организаций и предлагали защитить банковские счета от действий мошенников.
У двух нижневартовцев мошенники похитили более 70 тысяч рублей. Звонившие сообщили, что вартовчане выиграли бонусы по программе «Спасибо», и завладев реквизитами банковских карт, похитил деньги.
Девушке из Ханты-Мансийска рождения в социальной сети поступило сообщение со страницы знакомого, который попросил одолжить три тысячи рублей.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU