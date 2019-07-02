2019-07-02T06:04:26+03:00
Общество

Погода в Югре 2 июля: летняя жара и без дождей

В округ пришло знойное лето
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 2 июля: летняя жара и без дождейПогода в Югре 2 июля: летняя жара и без дождейФото: Татьяна Коркина
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Во вторник 2 июля в Ханты-Мансийском автономном округе малооблачная погода. Без осадков. Ветер юго-восточный 4 - 9 метров в секунду, в западных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +25,+30 градусов.

В Ханты-Мансийске малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26,+28 градусов.

В Сургуте ясная без осадков погода. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём +24, +28 градусов.

В Нижневартовске ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22, +27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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