СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-01T16:03:40+03:00

В Сургуте на реконструкцию железнодорожного вокзала выделяют 2 миллиарда рублей Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

ОАО «Российские железные дороги» объявило тендер на реконструкцию вокзального комплекса в Сургуте. На строительные работы выделено два миллиарда 293 миллиона рублей.

Об этом сообщает RosTender.info. Известно, что заявки от участников принимают до 17 июля. Согласно данным Ростендера, имена победителя огласят 30 июля.

Согласно конкурсной документации, новый железнодорожный вокзал ожидает капитальный ремонт: там заменят кровлю, лестницы, реконструируют декоративные арки. Вместе с тем, здание оборудуют современными эвакуационными системами и подъемниками для людей с ограниченными возможностями.

Сколько человек подали заявки на участие в тендере, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU