2019-07-01T15:42:57+03:00
Происшествия

В Югорске задержаны уголовники, которые избили кассира магазина после кражи товара

Их заключат под стражу
Алена Кульмухаметова
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В Югорске задержаны уголовники, которые избили кассира магазина после кражи товара. Фото с сайта pixabay.comВ Югорске задержаны уголовники, которые избили кассира магазина после кражи товара. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Югорска поступило сообщение о грабеже.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в один из продуктовых магазинов города Югорск зашли двое мужчин, которые взяли несколько бутылок алкоголя с витрины, положили в пакет и решили выйти из торговой точки без оплаты.

Кассир, заметив нарушителей, постаралась задержать, а также попросил пройти на кассу и оплатить товар. Мужчины просьбу продавца проигнорировали и проследовали в сторону выхода. После того, как злоумышленникам преградил выход из магазина кассир, один из них мужчин избил сотрудника магазина, а второй держал пострадавшего за руки. После избиения преступники скрылись.

Оперативники установили злоумышленников. Ими оказались 49 и 40-летние неработающие, ранее неоднократно судимые за кражи жители Югорска и Советского района.

В настоящее время в отношении преступников возбуждено уголовное дело.

Органами следствия уже возбуждено ходатайство перед Югорским районным судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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