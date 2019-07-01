2019-07-01T15:26:48+03:00
Общество

Ханты-Мансийск встречает детско-молодежный форум «Наноград — 2019»

Стажеры осваивают современные бизнес-технологии
Алена Кульмухаметова
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Ханты-Мансийск встречает детско-молодежный форум «Наноград — 2019». Фото с сайта правительства ХМАОХанты-Мансийск встречает детско-молодежный форум «Наноград — 2019». Фото с сайта правительства ХМАО
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Программа дополнительного образования в формате каникулярной летней школы «Наноград — 2019. Ханты-Мансийск» стартовала в окружной столице Югры. Участники — 230 детей из 20 городов России, в том числе 30 школьников из Югры, но на время форума все становятся жителями Нанограда. По 11 июня они работают стажерами в компаниях корпорации «ГрадНАНО», учатся и участвуют в культурной и социальной жизни города.

По информации правительства Югры, партнерские компании формулируют учащимся кейс, который они должны решить под руководством консультантов компаний и при участии педагогов — они также живут и учатся здесь. В процессе стажеры осваивают современные бизнес-технологии, развивают креативное мышление и защищают свои решения перед Экспертным советом. Одновременно работает Академия Нанограда — проводит лекции и мастерские, научные дискуссии по актуальным проблемам развития науки, организует защиты проектов.

В конце форума участники представят председателю правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолию Чубайсу результаты решения бизнес-кейсов от российских и югорских инновационных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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