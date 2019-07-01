СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-01T14:33:42+03:00

Дополнительных выборов в Ханты-Мансийске не будет. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Во второе воскресенье сентября многие регионы России ожидает Единый день голосования. В этот день в стране пройдут выборы разного уровня.

Югра не стала исключением. В Единый день голосования, 8 сентября, в автономном округе пройдет 18 избирательных кампаний. Дополнительные выборы депутатов Думы Югры шестого созыва будут организованы по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15. Также состоятся дополнительные выборы в представительные органы власти Мегиона, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха и Белоярского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, выборы народных избранников Советов депутатов сельских поселений Луговской, Русскинская, Коммунистический, Мулымья и городского поселения Березово, глав поселений Болчары, Серьгино, Коммунистический, Белый Яр, Нижнесортымский.

В Ханты-Мансийске дополнительных выборов в представительные органы власти муниципалитета не будет.

Напомним, основные выборы в Государственную Думу России, Тюменскую областную Думу, представительные органы власти Югры и Ханты-Мансийска запланированы в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU