2019-07-01T14:05:30+03:00
Происшествия

В Югре судят курганца за кражу газового конденсата на семь миллионов рублей

Он работал вахтами на грузовике
Алена Кульмухаметова
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В Югре судят курганца за кражу газового конденсата на семь миллионов рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Югре судят курганца за кражу газового конденсата на семь миллионов рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Жителю Курганской области прокуратурой Югры предъявлено обвинение в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенным организованной группой, в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, обвиняемый работал водителем в одной из организаций, предоставлявших транспортные услуги нефтедобывающей компании. Вместе соучастниками, в период с апреля по октябрь 2016 года, с вакуумно-компрессорных станций, расположенных на территории Приобского месторождения в Ханты-Мансийском районе ХМАО-Югры они похитили не менее 918 кубометров газового конденсата на сумму более 7 млн. рублей.

В ходе расследования прокурором с обвиняемым заключено досудебное соглашение, он изобличил пять его соучастников в совершенном преступлении. Дело в отношении остальных обвиняемых расследуется, на их имущество наложен арест.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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