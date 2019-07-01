В посёлке Фёдоровский экстремальную полосу препятствий прошли 100 сургутян

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-01T13:59:01+03:00

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Более 100 жителей Сургутского района преодолели экстремальную полосу препятствий 30 июня в природной зоне городском посёлке Федоровский.

По информации «Центроспас-Югории», второй раз в Сургутском районе проходил спортивно-экстремальный забег «В отрыв». Испытать себя на прочность решили 23 команды из городских посёлков Барсово, Фёдоровский, городов Лянтор, Сургут, сельских поселений Солнечный и Ульт-Ягун.

Участвовали 23 команды. Фотос сайта "Центроспас-Югории"

«В Отрыв» – это настоящий экстремально-спортивный квест, в котором участники проявили свои самые лучшие качества. Спортсменов ждала 3-километровая трасса с 25 различными препятствиями – экстремальными, силовыми, от заборов до веревочных переправ.

Организаторы сделали все возможное, чтобы движение по трассе гонки было и трудным, и интересным.

Участники всех команд, не смотря на травмы, страх перед высотой, перенос тяжестей, крутую переправу через реку, справились с трассой и благополучно финишировали.

ИСТОЧНИК KP.RU