Ураец пошёл на преступление, чтобы покататься

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-01T13:45:46+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Урая поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что у него похитили велосипед стоимостью порядка 10 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что оставил транспорт в бытовке на первом этаже дома, расположенного в мкр.Аэропорт.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 56-летний мужчина. Он пояснил, что похитил велосипед, чтобы покататься.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Отметим, что ранее ураец уже привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU