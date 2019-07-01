2019-07-01T13:45:46+03:00
Происшествия

Ураец пошёл на преступление, чтобы покататься

Ранее злоумышленник уже был судим
Алена Кульмухаметова
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Ураец пошёл на преступление, чтобы покататьсяУраец пошёл на преступление, чтобы покататься
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Накануне в дежурную часть полиции Урая поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что у него похитили велосипед стоимостью порядка 10 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что оставил транспорт в бытовке на первом этаже дома, расположенного в мкр.Аэропорт.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 56-летний мужчина. Он пояснил, что похитил велосипед, чтобы покататься.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Отметим, что ранее ураец уже привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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