2019-07-01T12:58:59+03:00
Происшествия

В Лангепасе раскрыта кража из гаража

На преступление пошли двое мужчин
Алена Кульмухаметова
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В Лангепасе раскрыта кража из гаражаВ Лангепасе раскрыта кража из гаражаФото: Татьяна Коркина
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Житель Лангепаса обнаружил свой гараж открытым и без имущества. Мужчина обратился в полицию.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Лангепасе 53 и 46-летний подозреваемые проникли в гараж и похитили лодочный мотор, бензобак и бензопилу. Стоимость похищенного составила 74 тысячи рублей. Известно, что ранее один из подозреваемых привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 131 преступление, раскрыто 90, из них: грабеж, три случая мошенничества, пять угонов, 15 краж и 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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