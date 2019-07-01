2019-07-01T12:41:16+03:00
Происшествия

За минувшие выходные на дорогах Югры в 17 ДТП пострадали 28 человек

Задержаны 44 нетрезвых водителя
Алена Кульмухаметова
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За минувшие выходные на дорогах Югры в 17 ДТП пострадали 28 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие выходные на дорогах Югры в 17 ДТП пострадали 28 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось с участием двух иномарок на на 944 км «ТюменьТобольск–Ханты-Мансийск».

По предварительным данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 29 июня в 22 часа 35 минут 25-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда СР-V», выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Хендай Кретта».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и автомобиля «Хендай» получили телесные повреждения.

За прошедший период на территории округа зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 28 человек получили травмы, в том числе шесть несовершеннолетних.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 14493 нарушения правил дорожного движения, задержано 44 водителя за управлением транспортом в состоянии опьянения, 20 – за отказ от медицинского освидетельствования и 17 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 75 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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