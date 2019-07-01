СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-01T12:00:41+03:00

В Ханты-Мансийске услуги ЖКХ стали выросли на два процента. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Это уже второе повышение за полгода

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Постановлением Губернатора Югры от 14 декабря 2018 года «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019-2023 годы» утверждены максимальные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги по городу Ханты-Мансийску на 2019 год.

Так, с января тарифы подросли на 1,7 процентов из-за изменения налогового законодательства Российской Федерации. Теперь с 1 июля плата за услуги ЖКХ выросла еще на два процента.

Отметим, информация об утвержденных тарифах является общедоступной, публикуется в печатном издании «Новости Югры», размещается на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU