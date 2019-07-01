2019-07-01T11:50:36+03:00
Происшествия

Сургутянку будут судить за прописку знакомого

Женщина зарегистрировала иностранца
Алена Кульмухаметова
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Сургутянку будут судить за прописку знакомого. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыСургутянку будут судить за прописку знакомого. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне в Сургутском районе сотрудниками полиции был выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учет гражданина Республики Кыргызстан.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 36-летняя жительница посёлка Белый Яр зарегистрировала у себя знакомого без намерения предоставлять ему жилое помещение для пребывания и проживания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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