Сургутянку будут судить за прописку знакомого
Накануне в Сургутском районе сотрудниками полиции был выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учет гражданина Республики Кыргызстан.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, 36-летняя жительница посёлка Белый Яр зарегистрировала у себя знакомого без намерения предоставлять ему жилое помещение для пребывания и проживания.
Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.
В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU