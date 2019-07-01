2019-07-01T11:34:03+03:00
Происшествия

Сотрудники Природнадзора Югры спасли от браконьеров медведицу

Животное заманили в клетку
Алена Кульмухаметова
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Сотрудники Природнадзора Югры спасли от браконьеров медведицу. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыСотрудники Природнадзора Югры спасли от браконьеров медведицу. Фото с сайта Природнадзора Югры
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Неравнодушные жители посёлка Агириш Советского района не смогли пройти мимо клетки с пленённой браконьерами медведицы и обратились с полицию. Накануне сотрудники Природнадзора Югры и полиции осмотрели металлическую клетку с медведем в лесу примерно в шести км от поселка.

Специалисты установили, что медведица ориентировочно 4-х летнего возраста, весом около 200 кг находится в запертой металлической клетке. Клетка представляет из себя ловушку, внутри клетки находилась металлическая бочка с приманкой. Медведица зашла в клетку на запах приманки, после чего, вероятно, дверь клетки захлопнулась и, дикий зверь оказался в неволе.

Ранее аналогичные факты и способы охоты на медведей в Советском районе природоохранными организациями не выявлялись.

Чтобы обезрпасить жителей посёлка Агириш принято решение о транспортировании клетки с медведицей на безопасное расстояние от населенного пункта. В 45 км от посёлка медведица была выпущена в естественную среду обитания и спасена от рук браконьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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