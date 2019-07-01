СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-01T10:54:28+03:00

Четыре выпускника из Ханты-Мансийска сдали ЕГЭ на сто баллов. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

На протяжении 11 лет ребята были активными участниками городских и региональных образовательных форумов и семинаров

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Единый государственный экзамен в 2019 году на 100 баллов сдали четыре выпускника общеобразовательных учреждений города Ханты-Мансийска.

Трое из них — выпускники средней общеобразовательной школы № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича, одни – выпускник средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3.

В первой указанной школе два выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе – Тишина Валерия и Кириллова Наталья, один выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по химии – Мустафина Карина.

В другой школе выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике – Сирук Степан, а также получил высокие баллы ЕГЭ по всем предметам: математика (профильный уровень) – 98 баллов, физика – 98 баллов, русский язык – 91 балл.

Отметим, что на протяжении 11 лет ребята были активными участниками городских и региональных образовательных форумов и семинаров. Неоднократно становились победителями и призёрами школьных, муниципальных, Всероссийских олимпиад и конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU